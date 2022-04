Ukrainasta saapuneet lapset pääsevät aloittamaan koulun ensi viikolla – Ensi lukuvuodelle Kokkolassa varaudutaan lisäämään valmistavan opetuksen opetusryhmiä



Lukuvuotta 2021-2022 on jäljellä noin viisi viikkoa. (arkistokuva)

Kokkolaan on kevään aikana tullut muutama ukrainalainen perhe, joissa on kouluikäisiä lapsia. Kuusi kouluikäistä oppilasta haastateltu ja he aloittavat Hollihaan koulun valmistavan opetuksen luokalla ensi viikolla.