Bimmerpartyssa kurvataan kahden vuoden tauon jälkeen – Kalajoen lentokäntällä kilpaillaan nopeudessa ja parhaasta pakoäänestä



Bimmerparty käynnistyi perjantaina, ja BMW-kansa on päässyt kokoontumaan Kalajoen lentokentälle. Bimmer Tuning Club of Finland Ry:n eli BTCF:n puheenjohtaja Jari-Pekka Mikander kertoo, että väkeä on saapunut paikalle hyvin.