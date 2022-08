Sanna-Mari Prittinen on kohdannut metsäpalon jäljet molemmissa kodeissaan Kalajoella ja Espanjassa – Nyt hän luo taidetta palaneista metsistä – "Toivon etsiminen pimeästä ja mustasta sopii omaan suruprosessiini"



Espanjassa Sierra Bermejan paloalueella syntyneiden teosten luomisessa on ollut mukana Sanna-Mari Prittisen lisäksi suomalaisia turisteja.

Kalajoen kulttuuritalolla on elokuussa esillä Sanna-Mari Prittisen yhteisötaiteellinen näyttely Tulen ja Tuulen Tarinat, jonka teokset ovat syntyneet pääosin palaneissa metsissä Espanjassa ja Suomessa. Aihe on tullut Prittistä turhankin lähelle, sillä hän on joutunut kohtaamaan metsäpalon tuhoja molemmissa kodeissaan, Kalajoella sekä Espanjan Andaluciassa, missä hän perheineen asuu pääosan vuodesta.