Pääkirjoitus: Nyt ollaan tiukassa paikassa, kun huipputyyppejä tarvitaan uudelle hyvinvointialueelle

Kaksi sote-alan avainhenkilöä vaihtuu Keski-Pohjanmaalla, kun Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen lopettavat työnsä. Keväällä hyvinvointialueen johtajan valinta saatiin ratkaistua erinomaisesti, kun tehtävään valittiin kokenut Minna Korkiakoski-Västi. Nyt ollaan tiukan paikan edessä.

Osaajapulasta on keskusteltu monen alan yhteydessä. Asiantuntijoista on puutetta sen lisäksi että työvoimapula vaivaa niin hoitoalaa kuin palo- ja pelastusalaakin. Ihmisten elämänvalintoihin vaikuttavat monet asiat. Aina ole kyse pelkästään siitä, houkutteleeko kyseinen yritys. Myös alueen maine, imago, palvelut, juuret ja muuttajan tarpeet ratkaisevat, jos hakijat tulevat oman alueen ulkopuolelta.

Sakari Telimaan jälkeen Soiten johtajaylilääkärinä aloittanut Dabnell suunnittelee paluuta nimenomaan lääkärin työhön. Hän on synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, kuten edeltäjänsäkin. Johtajaylilääkärin julkisuuteen sanoma irtisanoutumisen syy on järkeenkäypä: käytännön työ on hänelle hallintotyötä lähempänä sydäntä (KP 11.8.).

Käytännössä lähes välittömästi työnsä lopettava Dabnell arvioi Keskipohjanmaalle, että myös ajankohta tuntuu oikealta, kun Soite vaihtuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueeksi. Soitella on takanaan vaikeat ja työläät koronavuodet, jotka ovat leimanneet johtajaylilääkärin kauden kahta viimeistä vuotta. Talouskurin vaatimukset näkyvät varmasti myös hoitotyössä.

Iso aukko tulee myös pelastuspuolelle. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen irtisanoutui työstään torstaina. Intohimoisesti pelastusalan mahdollisuuksien puolesta taistellut Pukkinen jää osittain eläkkeelle aikoen tehdä lisäksi töitä. Myös pelastustoimessa tapahtuu isoja muutoksia, kun pelastustoimi siirtyy uudelle hyvinvointialueelle vuoden alussa.

Molemmat virat tulevat julkiseen hakuun. Se ei tarkoita, etteikö osaajia haeta muitakin reittejä kuten kuuluukin. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen ei jäänyt lähtöpäätöksiä murehtimaan vaan pitää vapautuvia paikkoja "uskomattoman hienona mahdollisuutena". Tämä lausuntohan viittaa siihen, että huoli osaajien löytymisestä on ratkaistavissa.

