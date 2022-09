Pääkirjoitus: Vaalipuhe muuttui Ruotsissa – On huono, jos maahanmuutossa tehdyt virheet paikataan ainoastaan rangaistuksilla

Ruotsin sunnuntaisia vaaleja on edeltänyt muuttunut tapa puhua. Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, huumeet ja jengiväkivalta sekä rikollisuus huolestuttavat Ruotsissa. Paikoin myös keskitien poliitikkojen kommentit ovat kuulostaneet menneiden aikojen ruotsidemokraattien näkemyksiltä.

Ruotsin parlamenttivaalien alla keskustelu on siis koventunut eikä se ole ihme viime aikojen ja viime vuosien uutisten valossa. Kysymyksiä herättää se, että päällimmäinen keino jengiväkivaltaa vastaan tuntuu olevan halu koventaa rangaistuksia. Sitäkin voi arvioida, mutta juurisyihinkin pitäisi paneutua.

Ongelmien yhteydessä puhutaan usein Tukholmassa sijaitsevasta Rinkeby-nimisestä kaupunginosasta. Siellä noin 90 prosentilla asukkaista on jonkinlainen maahanmuuttajatausta. Tukholmassa ja muuallakin Ruotsissa on muitakin kaupunginosia, jotka ovat leimautuneet ja joissa ihan faktapohjalta tiedetään asuvan poikkeuksellisen paljon maahanmuuttajia.

Tukholmassakin on täysin kaksi eri maailmaa, jotka eivät tarvitse aitoja erottuakseen toisistaan. Ruotsalaisten asuttamat asuinalueilla ja keskustan seudulla eletään toisenlaisessa todellisuudessa kuin Rinkebyssä, Akallassa tai Husbyssä. Monet Ruotsiin muuttaneet suomalaisetkin ovat aloittaneet elämänsä maahanmuuttajalähiöistä.

Kumlan vankilan johtaja Jacques Mwepu sanoi perjantaina Ylen haastattelussa, että rangaistusten lisäksi huomio pitää suunnata lähiöihin, missä jengeihin ajaudutaan. Mwepun mielestä on kiinnitettävä huomio asuntopolitiikkaan, siihen miten lähiöissä asutaan, kuinka paljon koulu saa tukea, entä perheet (Yle 9.9.). Ruotsissa on ollut huonoa yhteiskuntapolitiikkaa se, että samaan aikaan, kun on vastaanotettu pakolaisia ja muita maahanmuuttajia, ei kotouttamiseen ole kaikista puheista ja olemassaolevasta tiedosta huolimatta kiinnitetty riittävästi huomiota. Ihmisten kiinnittyminen yhteiskuntaan koulun, työn ja osallisuuden kautta on välttämätöntä. Erityisesti lapsista ja nuorista on pidettävä huolta niin Ruotsissa kuin Suomessa, että pahoinvointi ei lisäänny.

Sunnuntain vaaleissa Ruotsin seuraavan pääministerin paikasta kisaavat maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson ja nykyinen pääministeri, sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson. Poliittisten blokkien kannatus on ennen vaaleja tehtyjen kannatusmittausten mukaan lähes tasoissa, joten vaaleista tulee sitäkin kiinnostavammat. Sosiaalidemokraattien valtakausi on kestänyt kahdeksan vuotta. Sekin on mahdollista, että muutos on edessä.

