Veli Männistön mielipidekirjoitus: Me seurakuntalaisten enemmistö olemme tosi pettyneitä seurakunnan luottamushenkilöihin ja samalla tuomiokapituliin

Olemme kuulleet, miten viranhaltijoista tehdään virattomia maailman eri maissa, sitten kunnanjohtajat ovat saaneet kyytiä. Nyt tauti on tarttunut seurakuntiinkin.

Toholammin seurakuntaan valittiin kirkkoherra normaalilla vaalilla noin seitsemän vuotta sitten. Vaalien edellä käytiin netissä ja lehdissäkin harvinaisen kiivasta väittelyä, eikä valheitakaan väistelty. Vaalit pidettiin ja luulin, että seurakuntalaisten mielipide on selvitetty ja palataan normaaliin seurakuntatyöhön. Vaan toisin kävi.

Uusi kirkkoherra aloitti työnsä innokkaasti ottaen työhönsä uusia ideoita, mm. keskustelutilaisuuksia eri kylille tutustuakseen koko seurakunnan alueen ihmisiin.

Vaaleissa toiseksi tulleen kannattajat eivät tyytyneetkään vaalin tulokseen vaan alkoivat protestoida aluksi vähän, sitten yhä enemmän. Seuraavissa seurakuntavaaleissa luottamushenkilöiksi valituista osa alkoi tarkkailla, painostaa ja ohjailla kirkkoherran toimintaa. Tämä porukka ei ole ollut kovin suuri lukumäärältään, painearvoltaan kylläkin sitäkin suurempi.

Vuosien mittaan painostus paheni, ja kenen tahansa työntekijän kärsivällisyys pettää joskus jatkuvan painostuksen alla. Silloin tulee tehdyksi tai sanotuksi sellaista, jota ei olisi tehnyt normaali olosuhteissa. Nämä ”purkaukset” on sitten pantu muistiin, muttei niitä asioita, jotka olivat syynä näihin. Näitä muistiinpanoja on sitten kuskattu puhtain hansikkain tuomiokapituliin.

Kirkkoherran henkinen sietokyky oli tosi lujilla pitkän aikaa. Hänestä tehtiin tuomiokapituliin valituksia, joita ei luottamuselimissä käsitelty. Kirkkoherra sai piispalta varoituksen ja lopulta hän oli pakotettu eroamaan.

Me, seurakuntalaisten enemmistö, olemme tosi pettyneitä seurakunnan luottamushenkilöihin ja samalla tuomiokapituliin, joka ymmärtääkseni ei selvittänyt asioiden eri puolia kunnolla, vaan teki aika rajun päätöksen.

Kirkon tunnustuksen ja opin vastaisesti samaa sukupuolta olevia vihitään avioliittoon meidänkin hiippakunnassamme jatkuvasti. Näihin virkavalansa rikkoneisiin pappeihin ei sen sijaan puututa, vaikka hyvin tiedetään heidän rikkomuksensa.

Seurakuntavaalit lähestyvät ja meillä Toholammilla on kaksi listaa ehdokkaita. Onneksi meillä on Yhteinen seurakuntamme -lista, jossa pyritään toteuttamaan Jeesuksen ohjetta: Siitä ihmiset tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.

Veli Männistö

Toholampi

