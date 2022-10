Sirkka Juusela-Pekkarisen mielipidekirjoitus: Siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon puolelle pelottaa reumasairaita – Raumasairaus tarvitsee sairaan hyvän hoitopolun

Vietämme parhaillaan tämän vuoden Reumaviikkoa ja Reumaliiton lanseeraamaa Sairaan hyvä hoitopolku -teemavuotta. Lestijokiseudun Reumayhdistys, johon kuuluu 159 jäsentä, haluaa omalta osaltaan muistuttaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettuja ja muita päättäjiä siitä, että reumasairaudet tarvitsevat selkeät hoitopolut.

Sairaan hyvän hoitopolun kulkijalla on kartta mukanaan, seuraavaa käännöstä ei tarvitse arvailla. Kun tietää mitä kulman takana on, ahdistaa vähemmän. Jos joutuu uudelle polulle, tarvitsee kartan. Osa ikääntyvistä tarvitsee polun, jolla on tarkemmat opasteet, osa oppaatkin.

Hoitopolkujen tulee olla selkeitä myös lääkäreille, hoitajille ja potilaille. Perusterveydenhuolto tarvitsee reumahoitajia. Hyvä hoito säästää yhteiskunnan kustannuksia, kun reumasairaus saadaan nopeasti remissioon.

Reumaliitto teetti jäsenilleen hoitopolkuun liittyvän kyselyn, johon vastasi 2 295 henkilöä. Avoimissa vastuksissa nousi esiin kolme keskeistä teemaa:

1. Positiiviset kokemukset sitouttavat.

2. Perusterveydenhuolto ei pysty vastaamaan reumasairauksia sairastavien tarpeisiin. Siirtymät pelottavat, moni kokee jäävänsä yksin. Tämä on rakenteellinen ongelma.

3. Onko omalla vastuulla jo liikaakin?

Pitkiä hoitosuhteita arvostetaan. Erikoissairaanhoitoon ollaan yleensä erittäin tyytyväisiä. Hyvä reumahoitaja tuo turvaa. Hyvistä käytännöistä kannattaa pitää kiinni. On varmistettava, että kaikilla uusilla hyvinvointialueilla on tarpeeksi reumatologeja. Reumahoitajat ovat potilaille tärkeitä.

Siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon puolelle pelottaa. Tätä kuvaillaan esimerkiksi verbeillä pudottaa, hylätä ja heittää. Erityisen haasteelliseksi tilanteen kokevat monta pitkäaikaissairautta sairastavat. Perusterveyden puolelle pistosaikoja ja -osaamista tarvitaan lisää. Osaaminen perusterveydenhuollossa vähentää painetta erikoissairaanhoidon puolella.

Suuri osa kokee, että hoidon saaminen on omasta aktiivisuudesta kiinni. Laboratoriossa tehtävien seurantakokeiden ajanvaraus on omalla vastuulla, samoin tulosten katsominen sähköisestä palvelusta. Oma vastuu pelottaa, etenkin ikääntyviä.

Selkeät käytännöt ja säännölliset muistutukset vähentävät huolta. Suurelle osalle omatoimisuus sopii, mutta osassa se herättää turvattomuuden tunnetta. Etenkin ikääntyessä tarvitaan enemmän tukea. On tärkeää lisätä sairastavan omaa hallinnan tunnetta. Varmuutta siitä, ettei joudu pompoteltavaksi, vaan että joku ottaa huolista kopin.

Sairaan hyvää reumaviikkoa!

Sirkka Juusela-Pekkarinen

puheenjohtaja

Lestijokiseudun Reumayhdistys