Matti Nikkilä ihmettelee mielipidekirjoituksessa kummallista puhetta sodasta: Venäjälle kyse ei ole isänmaan puolustamisesta

Venäjän liikekannallepanosta on kummallisia puheita. Amerikkalaiskenraali ihmetteli, kun nuoret miehet pakenevat muualle kansalaisvelvollisuuttaan, ja että Venäjän armeijan henki on aina perustunut ehdottomaan isänmaan puolustamisen linjaan.

Mitä puheita nämä ovat? Tässä ei ole kyse isänmaan puolustamisesta ja vielä vähemmän kansallisesta velvollisuudesta hyökätä itsenäisen naapurivaltion kimppuun tappaen ja tuhoten. Venäjältä kutsuntoja paenneet nuoret miehet sanovat, että he eivät halua ampua ukrainalaisia ja olisi kauhein kuolema, mitä voi ajatella, kuolla hullun diktaattorihallinnon takia.

Venäjän pystyttämän hyökkäyssodan raakuus ja välinpitämättömyys syyttömistä siviiliuhreista ei näytä sopivan kaikkien ammattisotilaiden korvien väliin. Puhutaan operatiivisista menetelmistä kuin sodassa ainakin.

Mutta niin kohtuuton tuo sota on, että ns. velvollisuuttaan pakenevien määrä on valtava. Liikekannallepano on epäonnistunut ja rintamalla olevatkin pakenevat henkensä edestä. Eivät kaikki ihmiset täysiä tolloja ole, venäläisetkään.

Matti Nikkilä

Liminka