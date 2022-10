Pääkirjotus: Missä on lapsen paras paikka, entäs naisen – Kokkolassa jauhetaan jälleen Kokkola-tuesta

Kokkola-tuen määrä on kiinnostava asia, joskin talousarvion kokonaisuudessa se on vain yksi asia. Kuten muistamme vuosi sitten Kokkola-tuesta äänestettiin. Perheelle, jossa alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona, päätettiin maksaa 160 euroa kuukaudessa. Tuen määrä kaksinkertaistui.

Ratkaisussa politiikka oli ihan näyttävässä roolissa. SDP:llä ja vasemmistoliitolla oli valmius pitää tuki ennallaan, mutta muut halusivat tuplata tuen. Äänestystulosta saattoi tulkita kärjistetysti niin, että perheet saivat valinnanvapauden tai siten, että äidit haluttiin kotiin hoitamaan lapsia. Vasemmiston Kauko Niemi kommentoi vuoden 2021 käsittelyssä, että varhaiskasvatuksen palveluita ei voi korvata Kokkola-tuella: "Emme kai halua palata siihen vanhaan, jossa naiset ovat kotona hellan ääressä?". Toki tulosta voi tulkita myös mahdollisuutena

Kokkola-tuen taso on jälleen tapetilla. Kaupunginhallitus esittää äänestyksen jälkeen tuen korottamista 200 euroon. Se tapahtui äänin 7–5. Voinee pitää varmana, että asiasta äänestetään myös budjettivaltuustossa. Kokkola-tuen rooli ei tullut kaupunginjohtaja Stina Mattilallekaan yllätyksenä. Keskipohjanmaalle Mattila arvioi, että rahoituksen saaminen kasaan on tasapainottelua palveluiden oston kanssa varhaiskasvatuksen sisällä (KP 27.10.).

Palkansaajien tutkimuslaitos on selvittänyt vuonna 2018 kotihoidon tuen vaikutusta lapsiin ja äitien työllisyyteen. Tutkimuksen mukaan tuki vähentää äitien työllisyyttä ja pidentää lasten kotihoitojaksoja. Naisten työelämään osallistumisella on merkitystä yhteiskunnassa ja yksittäisessä perheessä.

Kotiin omaa lastaan hoitamaan jäänyt vanhempi voi olla myös isä. Käytännössä näin on harvemmin. Hyvään varhaiskasvatukseen panostaminen on järkevää. Kaikille lapsille koti ei edes ole paras paikka. Perheet tekevät kuitenkin omat ratkaisunsa ja on monenlaisia oikeita tapoja. On hyödytöntä syyllistää yksittäisiä perheitä. Kyse on isommasta yhteiskunnallisesta tavoitteesta.

