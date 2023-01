Antti Savelan kolumni: Haapajärvi näyttää esimerkkiä biotaloudessa

Haapajärven kaupunki on oikea biotalouden jättiläinen. En tiedä tilastoja, mutta kaukana ei voi olla väite, että Haapajärvi on hiilineutraali jo nyt tai aivan kohta, eikä vasta 2035, jolloin Suomi on luvannut päästää ilmaan fossiilisia kaasuja yhtä paljon kuin niitä sitoo.

Haapajärvellä on toiminnassa jo noin 36 tuulivoimalaa. Niistä saadaan parhailla tuulilla irti jopa 140 megawattia. Lisää on tulossa, mikäli samassa ravintolassa syömässä käyviin duunareihin on uskominen. Ja helppoa se on rehellistä suomalaista työläistä uskoa. Pajuperänkankaalle pitäisi tänä vuonna tulla 15 uutta hyrrää. Sen jälkeen on vaikea kuvitella paikkakuntalaisten kuluttavan kotonaan tai autonsa ratissa laskennallisesti moista energian määrää edes sauna-aikaan. Olemme siis uusiutuvan energian vientikansaa. Lisäksi paikkakunnan lämpölaitos on ikiajat toiminut kotimaisella energialla. Eikä siihen ole hakattu niitä kuuluisia hiilinieluja, vaan käytetty sahalta tulevaa purua ja kuorta. Siis sellaista raaka-ainetta, jolle ei järkevää käyttöä tahdo löytyä mistään.

Tai löytyypä tietysti kun Haapajärvellä ollaan. Ehkä jo tänä kesänä saavat haavikkaat viettää biohiilitehtaan avajaisia. Siellä hukkaan jääviä puujakeita lämmitetään biohiileksi, joka soveltuu vesien puhdistamiseen, ravinteiden sitomiseen sekä luontoa kuluttavien jakeiden korvaamiseen sementissä ja betonin seoksessa. Mielestäni Haapajärvestä pitäisikin leipoa jonkinlainen biotuotteiden mallikaupunki, sen verran meillä on panostettu uusiutuvaan energiaan, jo ennen kuin ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta laajemmasti edes tiedettiin.

Eikä tässä tietenkään vielä kaikki. Haapajärvellä opiskellaan luonnonvarojen vastuullista käyttöä, hitsataan puutavararekkoja ja nikkaroidaan klapikoneita sähkökriisin päihittämisen. Lisäksi kymmenet metsänomistajat voivat paukutella henkseleitään kasvattaessaan puita uusiutuviksi rakennustarpeiksi, varjellen samalla viisaasti hakatessaan niitä hiilinieluja. Toki täälläkin bensiinipumpuilla vielä käydään, mutta biokaasuun siirryttäisiin, jos jossain olisi tankkauspisteitä. Ehkäpä sellaisen vielä joku rakentaa.