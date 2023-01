Peter Sjökvistin mielipidekirjoitus: Teknologiateollisuuden työnantajat eivät huomioi Ruotsin vetovoimaa

Olemme viime vuosina saaneet uutisista kuulla Pohjois-Ruotsiin suunnitteluista teollisuusinvestoinneista. Toteutuessaan kyse olisi noin 100 miljardin investoineista ja 8 000 työpaikasta. Investoinnit tarkoittaisivat myös muuttoliikettä pohjoiseen, lisää ostovoimaa ja tulevaisuudenuskoa Pohjois-Ruotsiin, sekä uudisasukkaille että siellä jo asuville ihmisille.

Suuri haaste myös täällä Pohjanmaalla tulee olemaan löytää riittävästi työvoimaa. Onnistuaksemme on meidän luotava kestävät työmarkkinat, joilla ihmiset viihtyvät ja kehittyvät.

Kirjoitin näin lokakuussa 2020: ”Ajassa, kun yhteiskuntamme ja samalla suomalainen työelämä on suurien haasteiden edessä, on tärkeämpää kuin koskaan, että ne päätökset, jotka tehdään, ovat pitkäaikaisia, kestäviä ja vastuullisia”. Ajatus on nyt entistäkin ajankohtaisempi.

Olemme viime viikkoina taas nähneet sopimusneuvottelujen kariutuvan monilla Teollisuusliiton sopimusaloilla, niin kemianteollisuuden kuin teknologiateollisuudenkin kohdalla.

Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista kariutuivat teknologiateollisuudessa jo viime vuoden puolella. Työnantajien tarjous ei ollut läheskään riittävä takaamaan Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa inflaation vaikuttaessa tavallisen työssäkäyvän ihmisen elämään päivittäin niin ruokakaupan kassalla kuin laskuja maksaessaankin.

Teknologiateollisuuden neuvottelut ovat taas käynnistyneet, edistystä tapahtui neuvotteluissa 11. tammikuuta, mutta neuvottelusaavutusta ei saatu. Seuraava neuvottelupäivä oli maanantaina 16.1., ja nyt viime päivinä neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan toimistolla.

Palaan Pohjois-Ruotsin teollisuusinvestointeihin. Monet naapurimaassamme kysyvät mistä löytäisivät työvoimaa rakentamaan Pohjois-Ruotsiin kasvua ja loistavaa tulevaisuutta. Suomalaiset ja erityisesti pohjanmaalaiset työtekijät ovat tietysti haluttuja johtuen ruotsin kielen taidosta ja hyvästä koulutuksesta.

Meillä jo on työvoimapula Suomessa ja erityisesti Pohjanmaalla, mutta ei tunnu siltä, että Teknologiateollisuuden työnantajapuoli on ymmärtänyt tämän tosiasian. He eivät ajattele pitkäjänteisesti eivätkä suunnittele työmarkkinoille kilpailukykyisiä palkkoja, jotka voisivat houkutella vastavalmistuneet ammattilaiset jäämään koulun jälkeen Pohjanmaan yrityksiin .

Tilanteessa, jossa ruotsalaiset yritykset rekrytoivat pitkin koko länsirannikkoa etsiessään työvoimaa ja suomalaista osaamista Ruotsin akkutehtaisiin Västerbotteniin, olisi tärkeämpää kuin koskaan, että saisimme hyvän sopimuksen ja kilpailukykyiset palkat teollisuuteen. Näin myös Suomi ja Pohjanmaa voisi saada osan mahdollisuuksista, jotka kasvava akkuteollisuus maailmanlaajuisesti ja paikallisesti tuo tullessaan.

Älkää antako lyhytkatseisen ajattelun ja pikavoittojen metsästyksen laiminlyödä mahdollisuuksiamme täällä Pohjanmaalla ja Suomessa laajemminkin. Meidän on luotava kestävät työmarkkinat ja tulevaisuus, jossa ihmiset viihtyvät, kehittyvät ja heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen yhteiskuntaamme.

Peter Sjökvist

Teollisuusliiton hallituksen jäsen

Närpiö