Mitä Marin sanoi Horneteista?

STT\

Helsinki

STT:n toimittaja kysyi Marinilta tiedotustilaisuudessa:

– On esitetty, että Ukrainaan pitäisi tässä vaiheessa antaa tehokkaampaa aseistusta, kuten hävittäjiä. Ja että siinä viivyttely maksaa ihmishenkiä. Mikä on sinun kantasi tähän asiaan?

Marin vastasi:

–Itse näen, että hävittäjistä varmasti tullaan keskustelemaan. Eri maat puntaroivat ja arvioivat sitten omia kykyjänsä tämän kaltaista aseapua toimittaa. Mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Me tiedämme, että me olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen. Ja kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, siten että Suomi voisi osaltaan tässä auttaa. Mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa. Ja totta kai, kun me keskustelemme esimerkiksi hävittäjäkysymyksestä, niin silloin se vaatii kyllä mittavaa kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyötä eri maiden kanssa. Mutta mielestäni Suomi on tässä kiinnostavassa asemassa juuri sen vuoksi, että me olemme tehneet päätökset uudesta hankinnasta ja meillä on olemassa olevaa kalustoa ja me voimme, totta kai, arvioida tuon kaluston käyttöä. Tietenkin samalla pitää huomioida Suomen sijainti, geopoliittinen sijainti, se, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksestamme kaikissa tilanteissa.