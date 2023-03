Terhi Päivärinnan mielipidekirjoitus: Ratkaisut peruskoulun ongelmiin löytyvät tulevaisuuteen katsomalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Eduskuntavaalit 2023

On hyvä, että perusopetus ja sen tulevaisuus on noussut yhdeksi tärkeäksi keskustelunaiheeksi eduskuntavaalikampanjassa. Nyt tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitkä ovat suomalaisen peruskoulun tarkoitus ja tavoitteet ja miten vastaamme yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutokseen.

Päinvastoin kuin ehdokas Janne Jukkola (KP 11.3.2023), ehdotan että katsomme tulevaisuuteen. Emme löydä ratkaisua menneisyydestä. Tarvitsemme uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin.

Kun nykyinen perusopetuslaki laadittiin, elettiin Suomessa vielä vahvaa yhtenäiskulttuurin aikaa. Maailma ja koulu näyttivät aika samanlaiselta, oltiinpa missä päin Suomea tahansa. Nyt tilanne on aivan toinen.

Syntyvyys Suomessa on alentunut rajusti ja tiedämme, että vuonna 2026 ekaluokan aloittaa Suomessa 15 000 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. Syntyvyyden laskulle ei ole näköpiirissä muutosta.

Jo nyt syntyneiden määrä vaikuttaa niin perusopetuksen kuin toisen asteen koulutuksenkin järjestämisen edellytyksiin. Meillä on Suomessa kuntia, joissa ei synny lainkaan lapsia tai niitä syntyy hyvin vähän. Miten näissä kunnissa voidaan järjestää laadukasta perusopetusta? Laki ja opetussuunnitelman perusteet ovat kaikille järjestäjille samat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toinen merkittävä muutos on vieraskielisten lasten määrän kasvu erityisesti kasvukeskuksissa, mutta myös pienemmillä paikkakunnilla. Näyttää siltä, että suomalainen koulu ei pysty vastaamaan näiden uusien suomalaisten lasten tarpeisiin, ns. S2-opetus ei ole ratkaisu tähän kysymykseen.

Inkluusio on nostettu yhdeksi keskeiseksi peruskoulun ongelmaksi. Voi olla, että kaikilta osin ei ole onnistuttu ja herää kysymys, että onko koulu valmis vastaanottamaan erilaisia oppilaita. Tässäkään paluu menneisyyteen ei ole ratkaisu. Inkluusion paikallisista ratkaisuista (pienryhmät, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat jne.) päättää opetuksen järjestäjä eli kunta.

Resursseilla on suuri merkitys perusopetuksen järjestämisessä. Kustannuksista vastaavat pääosin kunnat. Valtion rahoitus tulee peruspalvelujen valtionosuuden kautta ja se on keskimäärin 22 % kustannuksista. Kunnilla on suuri vastuu siitä, kuinka paljon paikallisen opetuksen järjestämiseen käytetään rahaa.

Valtion vastuulla on ennen kaikkea lainsäädäntö (eduskunta) ja opetussuunnitelmien perusteet (Opetushallitus). Nyt on syytä käynnistää laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja parlamentaarinen työ suomalaisen peruskoulun tulevaisuudesta, sen arvoista ja tavoitteista. Tarvitaan uusi perusopetuslaki.

Terhi Päivärinta

kansanedustajaehdokas (sd.)

Pietarsaari

Janne Jukkolan mielipidekirjoitus: Palataan entiseen opetussuunnitelmaan ja jätetään inkluusio pois ainakin osasta aineita