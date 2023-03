Anna-Maja Henrikssonin mielipidekirjoitus: Velkaantumista on taitettava seuraavan kahden vaalikauden aikana

Eduskuntavaalit

Takanamme on poikkeuksellisen haastava hallituskausi. Maailmanlaajuinen pandemia ja Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ovat johtaneet Suomen lisävelkaantumiseen, jotta olemme voineet suojella sekä kansalaisia että yrityksiä. Samalla olemme onnistuneet nostamaan työllisyysasteen 75 prosenttiin, mikä on hieno saavutus.

Tulevat vuodet eivät tule olemaan helppoja, mutta tulemme selviämään. Yhdessä.

Valtiontalous on saatava tasapainoon ja velkaantumista on taitettava seuraavan kahden vaalikauden aikana. Paras lääke on se, että nykyistä useammalla ihmisellä on töitä. Tämä tuo lisää verotuloja ja vähemmän esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Työnteon pitää aina kannattaa, ja siksi palkka- tai eläketulon verotusta ei tule kiristää. Päinvastoin työn vastaanottamisesta eläköitymisen jälkeen tulisi tehdä nykyistäkin houkuttelevampaa sitä haluaville. Tarvitsemme nyt koko sen työvoimareservin, joka meillä on.

Suomen on oltava yrittäjäystävällinen maa. Pohjanmaa on johtoasemassa maailmanlaajuisesti usealla alalla, ja moni yrityksistämme tarvitsee työvoimaa. Työntekijöiden palkkaamisesta kolmansista maista on tehtävä helpompaa.

Yritykset tietävät itse parhaiten, millaista työvoimaa ne tarvitsevat. Siksi minä ja RKP haluamme poistaa ulkomaisen työvoiman niin kutsutun saatavuusharkinnan. Ja niiden ihmisten, jotka jo ovat tulleet ja asettuneet tänne sekä saaneet töitä, tulee saada jäädä maahamme. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa lähettää heitä takaisin.

Meidän on nostettava panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin 4 prosenttiin BKT:stä sekä kehitettävä korkean jalostusasteen tuotteita ja palveluita.

Pohjanmaan menestyvälle elinkeinoelämälle toimivat lento-, juna-, tie- ja satamayhteydet ovat kaiken A ja O.

Haluan jatkaa aktiivista edunvalvontatyötäni koko seutumme eteen. Se on tuottanut tulosta. Muun muassa valtatietä 8 on parannettu merkittävästi tällä kaudella, ja nyt meidän on työskenneltävä sen eteen, että myös ohituskaistat Kokkolan ja Pietarsaaren välillä toteutuvat.

Anna-Maja Henriksson

kansanedustajaehdokas (r.)

oikeusministeri

RKP:n puheenjohtaja