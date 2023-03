Teija Löfholm ja Virpi Karhu vastaavat Sari Innasen mielipidekirjoitukseen: Turkistarhaus kuormittaa merkittävästi ympäristöä

Eduskuntavaalit

Vastauksena Sari Innasen mielipidekirjoitukseen (KP 17.3.). Turkistarhaus ei enää ole niin merkittävä alueemme taloudelle kuin mitä se on joskus muinoin ollut.

Sen kutsuminen kiertotalouselinkeinoksi on myös hieman kyseenalaista, sillä se kuormittaa ympäristöä merkittävästi, varsinkin pistemäiset kuormitukset ympäristölle ovat paikoin todella suuria. Kiertotalouden periaatteen mukaan tulisi toimia ympäristön kantokyvyn mukaan. Näin ei tapahdu.

Luonnon monimuotoisuus on kärsinyt pahoin turkistarhojen lähialueilla. Vieraslajit kuten minkki ja supikoira ovat levinneet turkistarhojen kautta vuosien saatossa luontoon. Turkistarhaus on myös aiheuttanut usean lajin katoamisen tarhojen lähettyvillä, esimerkkinä maassa pesivät linnut.

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille suurta kärsimystä. Ne eivät pysty elämään lajityypillistä elämää pienissä verkkopohjaisissa häkeissä. Lisäksi jalostus aiheuttaa ylisuurille ketuille ihotulehduksia, silmätulehduksia jne.

Vertauksena kerrottakoon, että esimerkiksi kettu eläintarhaoloissa tarvitsee vähintään 600 neliön tilan, kun tarhaoloissa sille katsotaan riittäväksi tilaksi 0,8 neliötä.

Kirjoitat myös että ”turkiseläinten olosuhteet ja hoito on tutkittua ja tiukasti viranomaisten valvonnassa”. Ruokaviraston tilastoista selviää että esimerkiksi vuonna 2021 tarkastettiin Suomen 600 tarhasta vain neljä, ja niistäkin kahdella oli puutteita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alan sertifikaatti on myös harhaanjohtava, sillä se ei ole puolueettoman tahon tekemä vaan alan itsensä kehittämä.

Usealle turkistarhaajalle tarhaus on myös sivuelinkeino toisen ammatin ohella. Suomessa turkisalan työllisyyslukuja on myös liioiteltu, samoin kuin vienti- ja verotuloja. Alaa on myös tuettu miljoonilla viime vuosina verotuloista.

Nyt olisi hyvä aika aloittaa hallittu turkistarhojen alasajo valtion tuella ja kouluttaa tarhaajat uusiin ammatteihin. Varsinkin Pohjanmaalla on työntekijäpula usealla alalla.

Teija Löfholm

SEY Pietarsaari ry. puheenjohtaja,

eläinsuojeluneuvoja

kansanedustajaehdokas ( Vas.)

Virpi Karhu

kansanedustajaehdokas ( Vas.)

Kokkola

Sari Innasen mielipidekirjoitus: Turkistarhaus oli vihreää kiertotaloutta jo ennen kuin koko termiä oli olemassakaan