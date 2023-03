Sari Innasen mielipidekirjoitus: Valtionhallinto ei osaa ostaa – AIPA on räikeä esimerkki epäonnistuneesta rahankäytöstä

Eduskuntavaalit

Uuden tavaran tai palvelun tarpeen ilmetessä yrittäjä tai yksityistalous yleensä pyrkii luomaan käsityksen siitä, millainen tarve on havaittu ja mitä on tarkoitus ostaa. Samaa harkintaa ajattelisi olevan julkisissa hankinnoissa, mutta kuinka ollakaan, mittakaavan kasvaessa ja rahapussin ollessa yhteinen, ei tarpeen kartoittaminen ja harkinta enää olekaan riittävän perusteellista.

Valtionhallinnon huono ostamisen osaaminen on konkretisoitunut monissa hankkeissa. AIPA-hanke käy hyvänä esimerkkinä tehottomasta ja erittäin pitkään kestäneestä it-hankkeesta.

AIPA on syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke. Lähtökohtana AIPA-hankkeessa oli oikeusministeriön 21.12.2007 asettaman kehittämistyöryhmän mietintö tuomioistuinten asianhallinnan kehittämisen tarpeista.

Hankkeen päätavoitteena oli siirtyä lainkäytössä sähköisiin työmenetelmiin ja luoda uusia työtapoja tukeva yhtenäinen järjestelmä.

Hanke on saanut useita jatkoaikoja, se on viivästynyt vuosilla – eikä tavoite eli sähköiset työtavat ole keskeisiltä osin vieläkään lainkäytössä todellisuutta.

AIPA:n tarkoitus oli helpottaa tuomareiden työtä, mutta silläkin on ollut kokemusten mukaan päinvastaiset vaikutukset. Käsitykseni mukaan käräjätuomarit ovat tästä asiasta kannelleet.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 25 miljoonaa euroa. Tähän mennessä kustannukset ovat nousseet yli 62 miljoonan euroon, eli hankkeen kustannukset ovat 2,5-kertaistuneet.

AIPA on vain yksi, joskin räikeä esimerkki epäonnistuneesta ostamisesta ja rahankäytöstä.

Oleellista olisi, että hankintaosaamisen avulla onnistuttaisiin torppaamaan esimerkiksi it-talojen tarjoamat sellaiset tuotteet, joille ei yksinkertaisesti ole mitään käyttöä. Oma arvioni on, että valtionhallinnossa on paljon pieniä ja vähän suurempia prosesseja, joiden hankintaa ei valmistele riittävän osaavat hankintajuristit.

Eduskunta, eli vaaleilla valittu päättäjien joukko, on se porukka, joilla pitää olla arviointikyky kunnossa ja tahto edistää tehokasta rahankäyttöä ihan kaikkialla. Hyvin hoidettu talous on jokaisen ihmisen paras perusturva ja se on myös tämän yhteiskunnan paras perusturva. Vastuullinen rahankäyttö on keskeisin lähtökohta kaikelle.

Hankintaosaamisen nostaminen oikealle tasolle on helpoimpien keinojen joukossa, kun halutaan tilkitä löysän rahan valuminen valtionhallinnon eri tasojen työskentelyssä.

Sari Innanen

lakimies, opettaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Kokkola