Anni Kärävä oli innoissaan epäonnistuneesta tempustaan – Freestylehiihtäjä oli big airissa kahdeksas

Tapio Keskitalo Keskipohjanmaa

Suomen Anni Kärävä oli hyvällä tuulella freestylen naisten big air -finaalin jälkeen, vaikka olympiamitali jäi häneltä haaveeksi.

Kärävä keräsi kahdella parhaalla hypyllään yhteispisteet 164,25 ja sijoittui kahdeksanneksi. Kärävä tuntui kuitenkin olevan eniten innoissaan kolmannen kierroksen hypystään, jonka hän kaatui. Syynä oli, että kyseessä oli hänelle uusi kisatemppu, joka melkein onnistui.

– Sikahyvä fiilis. Pääsin koittamaan uutta temppua. Se ei ihan vielä tullut, mutta lähemmäs (onnistumista), Kärävä sanoi.

Hänen viimeisen kierroksen temppunsa oli lajitermein ilmaistuna feikkitupla 12.

Kärävä oli Milano-Cortinan olympialaisissa kahdeksas myös slopestylessä.

Kanadan Megan Oldham voitti big airin olympiakullan pistein 180,75. Hän jätti Kiinan Eileen Gun ja Italian Flora Tabanellin niukasti himmeämmille mitaleille.

Big airin finaalikilpailu alkoi Livignossa 75 minuuttia myöhässä, sillä hyppypaikalla oli sankka lumimyräkkä ja navakoita tuulenpuuskia. Kilpailu vietiin lopulta läpi kelvollisissa oloissa.

– Aina se vähän katkaisee rytmin. Olimme vetäneet lähes koko treenin ennen kisaa. Sitten tuli hirveä tuuli, ja menimme hetkeksi sisään, Kärävä kuvaili tapahtumia, kun kilpailun alkua päätettiin siirtää.

Kilpailijat pääsivät ottamaan tuntumaa kisapaikkaan vielä uudestaan ennen kuin finaali saatiin lopulta käyntiin.

– Meillä on niin olosuhderiippuvainen laji, joten on tosi yleistä, että aikataulut tai päivät vaihtelevat. Siinä koittaa vain pysyä rauhallisesti mukana ja ajatella, että kisa voi olla milloin vain, Kärävä luonnehti.

Sveitsiläiskaksikko koki kovia

Sveitsin Mathilde Gremaud ja Anouk Andraska eivät pystyneet laskemaan finaalissa, koska he kaatuivat harjoituksissa sen verran pahasti.

Gremaud voitti Milano-Cortinan talvikisoissa slopestylessä kultaa ja olisi ollut vahva mitaliehdokas myös big airissa.

– Ajattelin vain, että toivottavasti kaikki on kunnossa. Meillä on aika tiivis porukka kisaamassa yhdessä. On se aina aika pelottavaa nähdä jonkun kaatuvan, Kärävä sanoi kolhuja kokeneesta sveitsiläiskaksikosta.