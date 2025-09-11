Kokkola-lehti

Battle of the Strongest on väkivahvaa vääntöä – Joukkueet kohtaavat jälleen Kampushallilla

Kokkolan Kampushalli täyttyy lauantaina vahvoista sekä väkevistä naisista ja miehistä. Tuloillaan on järjestyksessään toiset joukkueena kisattavat voimamieskisat.

Viime vuoden kisoissa Mari Reinikainen näytti, kuinka työnnetään liikkeelle satoja kiloja. Kuva: Jouni Kivelä
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– B.O.T.S. Battle of the Strongest nimen alla järjestetään kilpailuja voimamiehille ja -naisille. Tänä vuonna kisaajia on paikanpäällä 27 suomalaista huippu-urheilijaa, he kisaavat yhdeksällä joukkueella, kertoo kilpailun järjestäjä Jouni Kivelä.

Battle of the Strongestin järjestävät kokkolalaiset Jo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä