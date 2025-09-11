Kokkola-lehti
Battle of the Strongest on väkivahvaa vääntöä – Joukkueet kohtaavat jälleen Kampushallilla
Kokkolan Kampushalli täyttyy lauantaina vahvoista sekä väkevistä naisista ja miehistä. Tuloillaan on järjestyksessään toiset joukkueena kisattavat voimamieskisat.
– B.O.T.S. Battle of the Strongest nimen alla järjestetään kilpailuja voimamiehille ja -naisille. Tänä vuonna kisaajia on paikanpäällä 27 suomalaista huippu-urheilijaa, he kisaavat yhdeksällä joukkueella, kertoo kilpailun järjestäjä Jouni Kivelä.
Battle of the Strongestin järjestävät kokkolalaiset Jo