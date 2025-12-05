Kulttuuri
K.H.Renlundin museo tarjoaa tykityksen Suomen eturivin nykytaiteilijoita
K.H.Renlundin museon näyttely esittelee nykytaiteen kotimaisia kärkinimiä laajassa näyttelyssä. Teokset on saatu Wihurin säätiön taidekokoelmasta.
K.H.Renlundin museossa nähdään tänä talvena Suomen eturivin nykytaiteilijoiden teoksia. Wihurin säätiön kokoelmasta peräisin olevat teokset täyttävät sekä Roosin talon ensimmäisen kerroksen että Näyttelyhallin.
Jenny ja Arttu Wihurin rahaston kokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaidekokoelmi