Kulttuuri

K.H.Renlundin museo tarjoaa tykityksen Suomen eturivin nykytaiteilijoita

Kim Simonssonin veistos Voodoo tyttö, takana Petri Ala-Maunuksen maalaussarja Winterfell. Kuva: Jukka Lehojärvi

K.H.Renlundin museon näyttely esittelee nykytaiteen kotimaisia kärkinimiä laajassa näyttelyssä. Teokset on saatu Wihurin säätiön taidekokoelmasta.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

K.H.Renlundin museossa nähdään tänä talvena Suomen eturivin nykytaiteilijoiden teoksia. Wihurin säätiön kokoelmasta peräisin olevat teokset täyttävät sekä Roosin talon ensimmäisen kerroksen että Näyttelyhallin.

Jenny ja Arttu Wihurin rahaston kokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaidekokoelmi

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä