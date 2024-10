Urheilu

”Ei olla enää kiikareilla, kun sattui kavereilla tänään uppoamaan”

Puolustaja Eetu Heikkilä piipahti Kokkolan Hermeksessä parin pelin verran viime kaudella. Nyt hän hakee uralleen seuraavaa steppiä Hermeksen sopimuspelaajana.

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

Sanonnan mukaan voittajan on helppo hymyillä. Ja luonnollisesti hymy on vielä herkemmässä, jos itse on pelannut hyvän ottelun ja on omalla panoksellaan ollut auttamassa joukkuettaan voittoon.

Melkoisen leveä hymy oli Hermes-pelaajista ainakin Eetu Heikkilän kasvoilla, kun Hermes asteli pukukoppiin to