Eino Leinoa ja punaisia neniä – Kokkolalaisparivaljakko tutustuttaa Soiten alueen ikäihmiset klovneriaan

Kaksi kokkolalaista teatterialan ammattilaista Sari Pasanen ja Niko Karjalainen ovat työstäneet klovneriaa ja Eino Leinon runoja yhdistävän teoksen ikäihmisille.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Taiteilijat itse kuvaavat teostaan Terra Incognitaa kahden klovnin ja Eino Leinon yhteentörmäykseksi. Kuva: Sini Sulkakoski

Niko Karjalainen on Kokkolassa asuva näyttelijä. Karjalainen on rakentanut näyttelijän uraansa Kajaanin, Seinäjoen ja Kokkolan ammattiteattereissa sekä freelancena. Sari Pasanen on Kokkolassa asuva teatteri-ilmaisun ohjaaja ja kulttuurituotannon opiskelija. Pasanen on työskennellyt laaja-alaisesti e