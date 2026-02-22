Kolumnit
Eläinlääkäri neuvoo, miten välttää lapamadot – raakaruokinta lisää loistartuntariskiä
Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.
Lukija kysyy, voiko kissa tai koira saada matoja märkäruuasta, esimerkiksi lapamadon lohiateriasta.
Lapamato (lat. Diphyllobothrium latum) on pääasiassa ihmisen loinen, mutta niitä voidaan tavata myös muilla kalaa syövillä nisäkkäillä. Ihminen tai lemmikkieläin voi saada tartunnan syödessään raakaa t