Nuorten talviolympialaisfestivaalien 2024 voittaja Nelli-Lotta Karppelin toipuu haastavasta ylirasitustilasta ja toivoo, että urheilumaailmassa puhuttaisiin avoimesti asiasta. Kuva: Susanna Mendelin-Sonny

”En voinut taistella enää omaa kehoa vastaan” – Hiihtäjälupaus puski itseään äärirajoille vuosia ja ajautui rajuun ylikuntoon

Vuokatti Ski Teamin hiihtäjälupaus Nelli-Lotta Karppelinilla piti olla kaikki valmiina uuteen menestyksekkääseen hiihtotalveen. Nuorten MM- ja SM-kisat odottivat jo nurkalla. Sitten keho sanoi stop – kaikelle.

Aluksi 19-vuotias Nelli-Lotta Karppelin alkoi tuntea väsymystä harjoituksissa, eikä ladulla käynti enää tuntunut yhtä mielekkäältä. Puoli vuotta Karppelin treenasi oireiden kanssa, kunnes keho teki lopullisen päätöksen. Unettomuus ja sydämen sykkeiden hallitsematon nousu oli pakottanut hiihtolupauks

