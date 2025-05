Paikallisuutiset

Entä jos palovaroitin olisi etäluettava? Kaustislainen ohjelmistotalo kehitti vaihtoehdon

Toimitusjohtaja Jarkko Liedes uskoo, että heillä on tarjolla hyvä vaihtoehto, kun lakimuutos palovaroittimien vastuusta astuu voimaan. Kuva: Nooa Mikkola

Sanni Aho Keskipohjanmaa

Kaustislainen ohjelmistotalo Codetag on kehittänyt erityisesti taloyhtiöiden käyttöön etäluettavat palovaroittimet. Erilaisia etäluettavia järjestelmiä he ovat kehittäneet aikaisemminkin, mutta nyt on palovaroittimien rako, uskoo toimitusjohtaja Jarkko Liedes.

Syy tähän on siinä, että käynnissä on si