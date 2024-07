Kulttuuri

Fly Me to the Moon kertoo fiktiivisesti Yhdysvaltain avaruuskilvasta ja sen markkinoinnista kansalle

Apollo 11:nnen laukaisujohtaja Cole Davisin (Channing Tatum) on Kelly Jonesin (Scarlett Johansson) mielestä oltava tiptot. Kuva: DAN MCFADDEN/APPLE STUDIOS

1960-luvulla Neuvostoliitosta avaruuskilvassa jälkeenjäänyt Yhdysvallat halusi pelastaa maailman ”kommunisti-Kuulta”.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Fly Me to the Moon. Ohjaus Greg Berlanti. Käsikirjoitus Rose Gilroy. Kuvaus Dariusz Wolski. Pääosissa Scarlett Johansson, Channing Tatum. Woody Harrelson. 132 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari.

Yhdysvalloissa 1969 puolet televisionkatsojista seurasi avaruudenval