Hierottaisiinko trigger-pisteitä, faskioita vai purulihaksia – ota tästä haltuun erilaiset hierontamuodot

Lahjakortti antaa mahdollisuuden kokeilla hierontaa matalalla kynnyksellä, mutta moni ei tiedä, miten se kannattaisi käyttää. Suomessa yleisimpiä ovat klassinen hieronta ja urheiluhieronta, shiatsu on niiden lempeämpi kilpailija. Purentalihasten hieronta on yleistynyt.

Psykiatrisena sairaanhoitajana työskennellyt Riitta Salmivalli kiinnostui kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja opiskeli luontaisterapiaa, shiatsua ja reikiä. Hän kertoo, että Japanista lähtöisin oleva shiatsu kilpailee perinteisen länsimaisen hieronnan kanssa. Kuva: Marttiina Sairanen

Maria Paldanius Keskipohjanmaa

Saitko joululahjaksi hierontalahjakortin, muttet tiedä, miten se kannattaisi käyttää? Mitä eroa erilaisilla hierontamuodoilla oikeastaan on?

Helsingin Hieronta-Akatemian kouluttaja ja hieroja Henri Ulmanen muistuttaa, että asiakkaalla ei tarvitse olla valmiita vastauksia tai näkemystä hieronnan tarpe