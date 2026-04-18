Huutolaislapsesta kiihkeäksi kommunistiksi – Elämä ei kohdellut silkkihansikkain Haapavedellä syntynyttä ja Pietarsaaressa piikonutta Liisa Uurtamoa

Kotipitäjän synkät tapahtumat Suomen sisällissodan aikoihin katkeroittivat Uurtamon ja muuttivat hänen poliittista ajatteluaan jyrkempään suuntaan.

Liisa Uurtamo (oikealla) miehensä Väinön hautajaisissa vuonna 1933. Kuvassa on myös Väinön kasvattiäiti. Kuva: Lähde: Kansan Arkisto

Sami Tapanainen Keskipohjanmaa

Liisa Sofia Uurtamon lapsuus oli rankka. Haapavedellä 22. marraskuuta 1884 syntynyt Liisa oli kerjäämään tottunut torpparin tytär, joka myytiin kymmenvuotiaana huutolaiseksi. Kasvattiperhe asui maalaistalossa, jossa tyttö joutui jo nuorella ikää hyvin raskaisiin töihin. Kouluun hän ei päässyt lainka