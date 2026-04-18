Lasten tulitikkuleikeistä syttyi maastopalo Kärsämäellä

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kehottaa, että kodeissa puhuttaisiin tulenkäsittelystä lasten kanssa. Kuva: Jukka Lehojärvi

STT STT Keskipohjanmaa

Lasten tulitikkuleikeistä syttyi maastopalo Kärsämäellä lauantaina iltapäivällä, kertoi Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen mukaan oli vaarana, että tulipalo leviää varastorakennukseen.

Talonväki sai maastopalon sammumaan ennen pelastuslaitoksen saapumista. Kärsämäen pelastusyksiköt tekivät jälkisammutuksen ja varmistivat, ettei tuli ole päässyt rakennukseen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kolmen jälkeen iltapäivällä Herttuantielle.

Pelastuslaitoksen mukaan olisi tärkeää, että kotona puhuttaisiin tulenkäsittelystä lasten kanssa. Lapsi voi olla korvausvastuussa vahingoista, vaikka ei olisikaan vielä rikosvastuussa.