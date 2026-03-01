Kotimaa

Iran hakee uutta johtajaa surmatun ajatollah Ali Khamenein seuraajaksi

Ohjuksia lensi amerikkalaisaluksilta kohti Irania viikonlopun aikana. Kuva: US Centcom / AFP / Lehtikuva

STT STT–AFP Keskipohjanmaa

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi sunnuntaina, että maata siirtymäkaudella johtava neuvosto on aloittanut työnsä. Presidentti kommentoi asiaa valtiontelevisiossa näytetyssä videoviestissä, kertoivat CNN ja New York Times.

Presidentin lisäksi siirtymäkauden neuvostoon kuuluvat maan oikeuslaitoksen johtaja Gholamhossein Mohseni Ejei sekä korkea-arvoinen virkamies maan oikeusneuvostosta.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi qatarilaismedia al-Jazeeralle, että surmatun Ali Khamenein seuraaja Iranin korkeimpana johtajana voitaisiin valita pian.

– Saatatte nähdä uuden korkeimman johtajan valinnan päivän tai kahden sisällä, Araghchi sanoi.

Presidentti Alexander Stubb sanoi sunnuntaina, että Suomi tuomitsee Iranin "oikeudettomat ja mielivaltaiset" iskut alueen maihin.

Stubbin mukaan tilanne Lähi-idässä jatkaa heikkenemistään. Kohteena ovat Stubbin mukaan nyt myös ne, jotka ovat aiemmin työskennelleet diplomaattisen ratkaisun eteen konfliktissa.

Iranin vallankumouskaarti ja presidentti Pezeshkian ilmoittivat sunnuntaina, että Iran jatkaa voimakkaita iskuja.

Vallankumouskaarti sanoi lähettäneensä neljä ballistista ohjusta kohti Yhdysvaltojen lentotukialusta USS Abraham Lincolnia Persianlahdella.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kuitenkin kertoi, etteivät ballistiset ohjukset osuneet USS Abraham Lincolniin.

Centcom syytti viestipalvelu X:ssä Iranin vallankumouskaartia valehtelusta. Centcomin mukaan ohjukset eivät tulleet lähellekään lentotukialusta.

Yhdysvallat oli lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Lähi-idässä merkittävästi samalla, kun Iran ja Yhdysvallat olivat keskustelleet Iranin ydinohjelmasta.

USS Abraham Lincolnin lisäksi Lähi-itään on lähetetty maailman suurin lentotukialus USS Gerald R. Ford sekä useita muita sotalaivoja.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom ilmoitti sunnuntaina myös, että kolme yhdysvaltalaissotilasta oli kuollut Yhdysvaltain hyökkäysoperaatiossa Iranissa. Lisäksi viiden kerrottiin haavoittuneen vakavasti.

Centcom ei kuitenkaan tarkentanut, missä tai miten yhdysvaltalaiset olivat saaneet surmansa.

Iranin vallankumouskaarti sanoi sunnuntaina käynnistäneensä jo kahdeksannen iskujen aallon. Se ei ilmoituksessaan eritellyt iskujen kohteita.

Iran sanoi kuitenkin kohdistaneensa iskunsa Yhdysvaltojen tukikohtiin, ei muihin maihin alueella.

Persianlahden maat ovat tuominneet Iranin iskut alueilleen. AFP:n mukaan maat aikoivat järjestää sunnuntaina videokokouksen keskustellakseen yhteisistä vastatoimista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi sunnuntaina Irania vastatoimilla, jos se jatkaa kostoiskuja.

Myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina, että Iraniin tehtävien iskujen voima vain kasvaisi tulevina päivinä.

Persianlahdella Iranin kostoiskut ovat kohdistuneet lähinnä Arabiemiraatteihin, Qatariin, Bahrainiin ja Saudi-Arabiaan, joissa on Yhdysvaltojen tukikohtia.

Lisäksi ainakin yhdeksän ihmistä kuoli sunnuntaina Iranin ohjusiskussa Israelissa sijaitsevassa Beit Shemeshin kaupungissa, kertoivat paikalliset pelastusviranomaiset.