Isän lääkeongelmat ovat horjuttaneet kokkolalaisnaisen luottamusta vanhustenhoitoon – Nyt hänellä on viesti kaikille omaisille
Rättyä haluaa isänsä tarinalla muistuttaa muita omaisia siitä, että nämä vanhuksen käytöksen muuttuessa ottaisivat selvää tämän lääkityksestä.
Viime lokakuuhun saakka kaikki oli hyvin. Kokkolalaisen Eija Leena Rättyän isä asui omakotitalossaan Halkokarilla lähellä tytärtään kotihoidon tukemana. Rättyä huolehti muun muassa isänsä pyykinpesusta, kauppa-asioista sekä ison tontin pihatöistä.
Ensi toukokuussa 99 vuotta täyttävän vanhuksen liikku