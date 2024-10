Kulttuuri

Joel Slotten teoksia voi nyt nähdä Tampereella talojen ulkoseinillä

Anni Saari Keskipohjanmaa

Joel Slotten teosten Chili ja kallo sekä Muukalainen ja meritähti havainnekuvat Kuninkaankadulla.

Kokkolalaislähtöisen taiteilijan Joel Slotten teoksia voi 24. lokakuuta lähtien nähdä Tampereella rakennusten ulkoseinillä.

Slotte on kutsuttu tämän vuoden Valogallerian taiteilijaksi. Hän on suunnitellut Tampereen keskustan seinäpintoihin heijastettavan kokonaisuuden, jonka nimi on Mosse ja tatuoidu