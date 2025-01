Kulttuuri

Jussi-ehdokkaat julki ‒ Kaksi elokuvaa kahmi yhdeksän ehdokkuutta

Jussi-palkintoja jaetaan useissa uusissa kategorioissa. Pystin voi saada nyt näyttelijäkokoonpano.

Heli Laakkonen Keskipohjanmaa

Myrskyluodon Maija -elokuvassa näyttelevät mm. Tobias Zilliacus, Amanda Kilpeläinen-Arvidsson, Amanda Jansson, Beppe Lanz, Linus Troedsson ja Jonna Järnefelt. Kuva: Markku Ulander

Vuoden 2024 elokuvan Jussi-palkinnosta kilpailevat muun muassa elokuvat Myrskyluodon Maija ja Sebastian, kertoo Filmiaura ry.

Kumpikin elokuva sai yhdeksän ehdokkuutta eri Jussi-palkintojen kategorioissa.

Lisäksi ehdolla ovat elokuvat Niko ja myrskyporojen arvoitus, Ohjus sekä Omenavarkaat.

Vuoden ohjauksen Jussista kilpailevat Tiina Lymi Myrskyluodon Maija -elokuvalla, Mikko Mäkelä Sebastian-elokuvalla sekä Samppa Batal Omenavarkaat -elokuvalla. Omenavarkaat on ehdolla yhteensä kuuden Jussi-palkinnon voittajaksi.

Vuoden dokumenttielokuvan Jussi-palkintoa tavoittelevat dokumentit Hard to Break, Havumetsän lapset ja Pepe.

Vuoden pääosan Jussista kisaavat tänä vuonna Myrskyluodon Maijan pääosaa näytellyt Amanda Jansson, Omenavarkaiden pääosan esittäjä Joel Hirvonen sekä Sebastiania näytellyt Ruaridh Mollica.

Jussi-palkinnot ovat saaneet tänä vuonna useita uusia kategorioita, joista yksi uutuus on Vuoden ensemble eli kokoonpano. Tässä kategoriassa palkitaan usean näyttelijän kokoonpano. Ehdolla ovat elokuvien Luottomies-elokuva: All in-, Omenavarkaat. sekä Mielensäpahoittajan rakkaustarina -elokuvien näyttelijäkaarti. Niiden näyttelijäkokoonpanoissa ovat mukana esimerkiksi Kari Ketonen ja Heikki Kinnunen.

Lisäksi uusina palkintoina jaetaan Vuoden läpimurtorooli-Jussi sekä Vuoden visuaaliset tehosteet-Jussi.

Patsaat jaetaan Jussi-gaalassa, joka järjestetään perjantaina 21. maaliskuuta. Gaalan juontaa Gogi Mavromichalis eli tuttavallisemmin Gogi.