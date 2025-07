Ihmiset

Itse työ ei juuri ole muuttunut, puuta korjataan kuten ennenkin. Kuva: Risto Puolimatka

”Kaikki, jotka metsässä työskentelee, arvostavat luontoa” – Katso videolta, miten puu kaatuu metsäkoneella

Risto Puolimatka Keskipohjanmaa

Jos mies on tehnyt neljännesvuosisadan metsätöitä, siinä ajassa jo jotain jää mieleen. Mitä ovat tämän päivän vaatimukset, mitä on työ, mitä ovat koneet. Sekin on oivallinen kysymys, kuka tässä maassa onkaan luonnonsuojelija.

Näihin kysymyksiin saa vastata koneurakoitsija Teemu Visuri. Mitä sanoo puo