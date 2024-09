Kokkola-lehti

Kälviäläinen ruuhi on Suomen vanhimpia - ”Oikeaan aikahaarukkaan osui kaksi arvausta”

Kälviän kotiseutumuseon ruuhi ajoittuu keskiajalle, aikahaarukalle 1286-1395 eli noin 700 vuoden taakse. Toistaiseksi se on yksi vanhimpia Suomessa ajoitettuja ruuhia. Kuva: Kälviän kotiseutuyhdistys

Kälviän Miekkajärven läheisyydestä löydettiin 60-luvulla ojankaivuun yhteydessä vanha ruuhi. Kulkupeli on näihin päiviin saakka ikänsä pitänyt salaisuutena.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Ruuhi on puunrungosta koverrettu tasapohjainen vene ja edustaa vanhimpia säilyneitä vesikulkuneuvoja. Aikain saatossa Suomessa on valmistettu sekä yhdestä rungosta koverrettuja ruuhia että kaksipuisia ruuhia, joissa puuosat on liitetty tosiinsa puutapeilla. Kälviän kotiseutumuseon ruuhi on tyypiltää