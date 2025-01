Ihmiset

Kevyt syöminen ei ole synonyymi terveelliselle syömiselle – ”Useammin lautaselle pitäisi pikemminkin lisätä ruokaa”

Juoksuvalmentaja Charlotte Raution mukaan lisätyn sokerin ja einesten määrää voisi vähentää, mutta usein ongelmana ei ole se, että ihmiset söisivät liikaa.

Annika Tiitto Keskipohjanmaa

Charlotte Rautio on kohdannut työssään kahdenlaisia ihmisiä: on niitä, jotka ovat sisäistäneet terveellisen ruokavalion merkityksen ja haluavat huomioida myös ravinnon laadun, ja sitten on niitä, jotka tiedostavat, että omassa tilanteessa voisi olla jotakin korjattavaa, mutta eivät millään pääse alk