Kokkolalainen muusikko yhdistää hengellisen ja metallimusiikin – Siionin laulut saavat uudenlaisen tulkinnan Son Of Sion -projektissa

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Songs Of Sion EP julkaistiin perjantaina 31.1.2025.

Son Of Sion on Kokkolassa asuvan kitaristi-muusikko Samuli Seppäsen sooloprojekti. Hengellisen ja metallimusiikin yhdistäminen saatetaan nähdä ristiriitaisena, mutta Seppänen toivoo, että ihmiset kohtaisivat Son Of Sionin ennenkaikkea taiteena.

Tammikuun lopussa julkaistu albumi Songs Of Sion on EP,