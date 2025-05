Urheilu

Kokkolalaisella Emil Westmanilla selkeä tavoite rata-autoilun SM-kauteen – Katso tästä, ketkä kaikki keskipohjalaiskuskit ovat mukana

Emil Westman jahtaa mestaruutta kahdessa eri luokassa. Porschen ratissa Westman nähdään GT-luokassa. Kuva: Hannu Tilus

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kotimaisen rata-autoilun SM-sarja eli FRC (Finnish Racing Championship) käynnistyy tulevana viikonloppuna Kemoran moottoriradalla Vetelissä.

Tänä vuonna sarjassa on mukana kahdeksan luokkaa, joista neljällä on SM-arvo. BMW Race Seriesin mestaruutta on tavoittelemassa 13 tiimiä ja V8 Thunder-luokassa