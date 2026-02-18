Paikallisuutiset
Kokkolan kaupunginteatterin Varasto – Arto Salmisen teksti elää ajassa ja osuu maaliin
Kimmo Virtanen on ohjannut Varastosta elokuvaversioita onnistuneemman teoksen, jossa Arto Salmisen sanomaa ja tekstiä ei sensuroida.
★★★★
Varasto. Ohjaus ja sovitus Kimmo Virtanen Arto Salmisen romaanista ja näytelmästä. Rooleissa Niko Karjalainen, Akseli Kouki, Alexandra Oupornikova, Irina Parviainen, Hanna Vähäniemi, Kirsi Ylijoki, Hanna Jauhiainen/Antti Peräsalo. Lavastus- ja äänisuunnittelu Veli-Matti Ersta. Puku-, kampaus- ja