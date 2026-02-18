Paikallisuutiset

Kokkolan kaupunginteatterin Varasto – Arto Salmisen teksti elää ajassa ja osuu maaliin

Akseli Kouki ja Niko Karjalainen Varaston työntekijöinä ja näytelmän vastakohtina. Kuva: HELI ANTTIROIKO/KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERI

Kimmo Virtanen on ohjannut Varastosta elokuvaversioita onnistuneemman teoksen, jossa Arto Salmisen sanomaa ja tekstiä ei sensuroida.

Hannu Björkbacka Kokkola

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

★★★★

Varasto. Ohjaus ja sovitus Kimmo Virtanen Arto Salmisen romaanista ja näytelmästä. Rooleissa Niko Karjalainen, Akseli Kouki, Alexandra Oupornikova, Irina Parviainen, Hanna Vähäniemi, Kirsi Ylijoki, Hanna Jauhiainen/Antti Peräsalo. Lavastus- ja äänisuunnittelu Veli-Matti Ersta. Puku-, kampaus- ja