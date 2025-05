Kokkola-lehti

Kokkolassa uusi jalkapalloseura: Matthew Mendy lupaa luotsata Inter Kokkolan kohti menestystä

INTER KOKKOLA. EDESSÄ VASEMMALTA: POE KEH LAY HTOO, ELTITA DO, MEHDI TAHARI, MARIAN ZABAVA, FOSAAH MUSI GODWILL, JOSE MENDOZA, CLIFF EKINDE, ROOPE MÄNNISTÖ, LESLIE AKAIN NGUS, KALEB GHEBREYOHANNES. TAKANA VASEMMALTA: STANLEY AMUZIE, MUBARAQ, MOHAMMED AL-JUBOURI, OO REH, ADAM AZIZI, RAYANE AITELHAJ, EMIN BASALAK, OSHIOKE SAMUEL AKHIGBE, ABDI HAJI, SEAD HAXHIJA, MATTHEW MENDY, JUHA PUIKKO. Kuva: Roy Frilund

Roy Frilund Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mikä Inter Kokkola? Monelle tämä vasta viime vuonna perustettu kokkolalainen jalkapalloseura on tuntematon. Mutta kuinka pitkään? Menestystä on lupa odottaa, mikäli Matthew Mendyyn on uskominen.

– Parin vuoden sisällä kolmoseen, siellä sitten pari vuotta, ennen kuin taas mennään ylöspäin, hyväntuulin