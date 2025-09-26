Paikallisuutiset
Kustaa II Aadolfin puupatsaan kunnostustyöt seisovat Kokkolassa – Taustalla useita syitä: ”En ole saanut lupaa”
Taiteilija Ulla Haglund voisi aloittaa työt vaikka heti, mutta kaupungilla on vielä monta ongelmaa ratkottavana ennen sitä.
Kuningas Kustaa II Aadolfia esittävä, taiteilija Ulla Haglundin veistämä puuveistos siirtyi sijoiltaan Kokkolan Englanninpuistosta taiteilijan verstaalle kesäkuun lopussa. Siirron syynä oli patsaan huono kunto: erityisesti veistoksen selkämykseen sekä jalustaan oli aikain saatossa ja säiden vaikutuk