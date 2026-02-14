Urheilu
Leijonakuningas todisti hirvittäviä lukemia, kun oppipoika löi löylyä Milanossa – Leijonat otti suurinumeroisimman voittonsa Italiasta sitten 1960-luvun
Jukka Jalosen luotsaama Italia jäi olympialaisten alkusarjassa Antti Pennasen luotsaaman Suomen jyrän alle.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue teki lauantai-iltana tarvittavan, riepotteli Italian maalein 11–0 olympialaisten alkusarjan päätösottelussaan ja tarttui parhaan lohkokakkosen paikkaan.
Kohtaaminen oli erityinen molempien joukkueiden päävalmentajille, Italian Jukka Jaloselle ja Suomen Antti Pennase