Urheilu

Leijonakuningas todisti hirvittäviä lukemia, kun oppipoika löi löylyä Milanossa – Leijonat otti suurinumeroisimman voittonsa Italiasta sitten 1960-luvun

Jukka Jalosen luotsaama Italia jäi olympialaisten alkusarjassa Antti Pennasen luotsaaman Suomen jyrän alle.

Leijonat mätti 11 kiekkoa Italian maaliin. 2–0-osuma toki meni sisään italialaispelaajan mailasta. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva
Petteri Ikonen, STT
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue teki lauantai-iltana tarvittavan, riepotteli Italian maalein 11–0 olympialaisten alkusarjan päätösottelussaan ja tarttui parhaan lohkokakkosen paikkaan.

Kohtaaminen oli erityinen molempien joukkueiden päävalmentajille, Italian Jukka Jaloselle ja Suomen Antti Pennase

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä