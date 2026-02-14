Urheilu
Suvi Minkkinen antoi itselleen korkean arvosanan, vaikka mitalia ei tullut
Suomalaisampumahiihtäjä oli olympialaisten pikakilpailussa kuudes ja on "pelissä mukana" takaa-ajon mitalitaistelussa.
Pettymys ei paistanut ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen kasvoilta Milano-Cortinan talviolympialaisten naisten pikakilpailun jälkeen, vaikka mitali jäi haaveeksi.
Puhtaasti ampunut Minkkinen sijoittui lauantaina kuudenneksi. Hän on voittanut pikakilpailun tällä kaudella maailmancupissa kerran, ja vuosi si