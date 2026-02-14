Urheilu

Suvi Minkkinen antoi itselleen korkean arvosanan, vaikka mitalia ei tullut

Suomalaisampumahiihtäjä oli olympialaisten pikakilpailussa kuudes ja on "pelissä mukana" takaa-ajon mitalitaistelussa.

Suvi Minkkinen kävi onnittelemassa olympiavoittaja Maren Kirkeeidea. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva
Tapio Keskitalo, STT
Keskipohjanmaa

Pettymys ei paistanut ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen kasvoilta Milano-Cortinan talviolympialaisten naisten pikakilpailun jälkeen, vaikka mitali jäi haaveeksi.

Puhtaasti ampunut Minkkinen sijoittui lauantaina kuudenneksi. Hän on voittanut pikakilpailun tällä kaudella maailmancupissa kerran, ja vuosi si

