Urheilu

Leijonat selvisi kuilun partaalta olympialaisten välieriin – Artturi Lehkonen ratkaisi jatkoajalla

Leijonat juhlivat täpärällä ollutta voittoaan Sveitsistä Milanossa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Suomen jääkiekkomiehet voittivat arvokilpailujen puolivälieräottelun ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022.

STT / Petteri Ikonen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue päätti pitkän piinan arvokilpailuissa, kun Leijonat voitti myöhään keskiviikkoiltana olympialaisten puolivälierässä Sveitsin maalein 3–2 ja eteni välieriin.

Välieräpaikka on Suomelle ensimmäinen sitten kevään 2022 MM-kotikisojen, jolloin Leijonat voitti edellisen ke

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä