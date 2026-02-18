Urheilu
Leijonat selvisi kuilun partaalta olympialaisten välieriin – Artturi Lehkonen ratkaisi jatkoajalla
Suomen jääkiekkomiehet voittivat arvokilpailujen puolivälieräottelun ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue päätti pitkän piinan arvokilpailuissa, kun Leijonat voitti myöhään keskiviikkoiltana olympialaisten puolivälierässä Sveitsin maalein 3–2 ja eteni välieriin.
Välieräpaikka on Suomelle ensimmäinen sitten kevään 2022 MM-kotikisojen, jolloin Leijonat voitti edellisen ke