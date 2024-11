Mielipiteet

Lukijalta: Sateenkaarinuorten on saatava kehittyä turvallisesti omaksi itsekseen

Mico Ylimäki Keskipohjanmaa

YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee, että lapsella on oikeus oppia. Tämä liittyy siihen, että lapsella on oikeus omaan kasvuun ja kehitykseen, mutta myös siihen, että lapsella on oikeus kasvaa lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan vastuulliseksi sekä täysivaltaiseksi jäseneksi. Oppimista ei voi läht