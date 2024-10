Mielipiteet

Kirjoittaja muistuttaa, että vanhuuden hauraudessa ihminen tarvitsee ympärivuorokautista toisen ihmisen hoitoa ja hoivaa.

Lukijalta: Vanhusta ei tule nähdä vain kulueränä

Kristiina Teerikangas Keskipohjanmaa

Suomi on vanhusten hoivassa kaukana muista Pohjoismaista, sanoo tutkija Teppo Kröger 26.9. julkaistussa Ylen artikkelissa. Yli 30 vuotta tutkijana on osoittanut Teppo Krögerille, että keskeinen tavoite vanhuspalveluiden järjestämisessä on rahan säästäminen. Krögerin mukaan palveluihin pitäisi panost