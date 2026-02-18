Urheilu

Minkkinen ankkuroi Suomen seitsemänneksi naisten ampumahiihtoviestissä

STT Keskipohjanmaa

Suomi sijoittui keskiviikkona seitsemänneksi ampumahiihdon naisten olympiaviestissä.

Venla Lehtonen (6-3) lähetti Suvi Minkkisen ankkuriosuudelle. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Suomen joukkueessa kisasivat Inka Hämäläinen, Sonja Leinamo, Venla Lehtonen ja takaa-ajon olympiapronssimitalisti Suvi Minkkinen. Suomen ero ylivoimaiseen voittajaan Ranskaan oli noin kaksi ja puoli minuuttia. Ruotsi oli toinen ja Norja kolmas.

Suomi selvisi kilpailussa ilman sakkokierrosta ja käytti yhdeksän varapatruunaa. Hämäläinen toi Suomen vaihtoon sijalla 11, ja viisi varapatruunaa käyttänyt Leinamo piti Suomen sijalla 12.

Lehtonen käytti vain yhden varapatruunan, mutta hänen osuudellaan Suomi putosi kärkimaiden vauhdista. Lehtonen sairasteli ennen olympialaisten alkua, eikä hän päässyt kisoissa parhaaseen hiihtovireeseensä.

Minkkinen nosti Suomen ankkuriosuudella yhdeksänneltä sijalta seitsemänneksi. Ankkuri myönsi, ettei hänellä ollut paras päivä hiihtopuolella.

– Olipa kauheaa, vaikeaa oli jo alkuverkasta asti. Voi olla, että tässä maksellaan mitaliveroja. Eilen kävin ampumassa, mutta kaikki tapahtui vähän hidastusmoodilla, Minkkinen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

– Sijoitus on ihan jees, hän lisäsi.

Seitsemäs sija on Suomen paras noteeraus ampumahiihdon naisten olympiaviestissä sitten vuoden 1992. Mari Lampinen, Tuija Sikiö ja Terhi Markkanen ylsivät tuolloin kolmen osuuden kilpailussa viidenneksi.

Edellisissä olympialaisissa Suomi oli viestissä vasta 16:s joukkueella Minkkinen, Mari Eder, Erika Jänkä ja Nastassia Kinnunen. Suomi otettiin neljän vuoden takaisessa viestissä kierroksella kiinni.

Ranska otti Anterselvan viestissä ylivertaisen voiton, vaikka joukkueen avaaja Camille Bened joutui sakkokierrokselle. Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon hoitivat osuutensa kuitenkin vakuuttavasti.

Ranska on voittanut Milano-Cortinan kisoissa kuusi kultamitalia, joista viisi on tullut Anterselvan ampumahiihtopaikalla.

///klo 17.39 juttua muokattu///