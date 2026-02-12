Urheilu

Olympialaduilla taas Frida Karlssonin juhla – Vilma Ryytty parhaana suomalaisena 18:s

STT Keskipohjanmaa

Ruotsin Frida Karlsson on voittanut toisen kultamitalinsa talviolympialaisten naisten maastohiihdossa. Karlsson oli jälleen ylivoimainen, sillä hän voitti Ebba Anderssonin lähes 47 sekunnilla 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa.

Ruotsin Frida Karlsson voitti olympiakultaa näytöstyyliin. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Kärkikaksikko oli sama myös viime lauantain yhdistelmäkilpailussa. Pronssille hiihti jäähyväiskauttaan kisaava Yhdysvaltain Jessie Diggins.

Suomalaiset jäivät kauas kärjestä. Vilma Ryytty oli parhaana suomalaisena 18:s vajaat kaksi minuuttia voittajalle hävinneenä. Yli kahden minuutin päähän kärjestä taipuneista suomalaisista Krista Pärmäkoski päätyi 25:nneksi, Kerttu Niskanen 29:nneksi ja sauvarikon kokenut Vilma Nissinen 30:nneksi.

Pettynyt Krista Pärmäkoski myönsi, ettei hänen paikkansa ole viestijoukkueessa. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Uransa päätöskautta hiihtävä Krista Pärmäkoski sanoi Ylen tv-haastattelussa suoraan, että hänen ei kuulu hiihtää lauantaina talviolympialaisten naisten viestijoukkueessa.

Pärmäkoski hävisi vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä Vilma Ryytylle, kuten hävisi viime lauantaina yhdistelmäkilpailussakin.

– Kyllä se paikka Vilmalle kuuluu. Ei ole ensimmäinen kerta, kun viesti jää minulta hiihtämättä Val di Fiemmen arvokisoissa, Pärmäkoski sanoi Ylelle.

Hän viittasi vuoden 2013 MM-hiihtoihin, joissa silloinen päävalmentaja Magnar Dalen ei valinnut häntä viestijoukkueeseen. Suomi jäi silloin naisten viestissä viidenneksi. Pärmäkoski toi silloin kisojen ainoan suomalaisten maastohiihtomitalin tyttönimellään Lähteenmäki. Hän oli Riikka Sarasoja-Liljan kanssa pronssilla pariviestissä.

Torstaina Ryytty oli parhaana suomalaisena 18:s 10 kilometrillä.

Viestijoukkueeseen ovat vahvimmin ehdolla Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu ja Kerttu Niskanen. Neljäs paikka voisi mennä Ryytylle.

Torstaina Ryytty harmitteli Ylelle ladun suolausta, joka kovetti radan pintaa.

– Suolaaminen ei satanut minun laariini. Tarvitsisin peesin noin kovavauhtiselle ladulle, Ryytty sanoi Ylelle.

Vapaan kympillä yli kahden minuutin päähän kärjestä taipuneista suomalaisista Pärmäkoski päätyi 25:nneksi, Niskanen 29:nneksi ja sauvarikon kokenut Vilma Nissinen 30:nneksi.

Niskanen myönsi Ylelle, että ei onnistunut suksivalinnassaan.

– Vertasin menoani edellä menevään saksalaiseen. Se oli karua katsottavaa, Niskanen totesi.

Hän arvioi myös, että loppupään lähtijöille ladun pinta "lösähti". Raskaassa kelissä 10 kilometriä oli kova kisa.

Nissinen kaatui avausmatkallaan, ja nyt tuli sauvarikko. Hän myönsi Ylen tv-haastattelussa, että hyytyi pahasti kilpailun toisella viiden kilometrin osuudella.

///klo 15.27 juttua täydennetty hiihtäjien kommenteilla///