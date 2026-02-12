Kotimaa

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso eroaa tehtävästään ja jää sairauslomalle, seuraaja valitaan ehkä ensi viikolla – "Työ on ollut todella raskasta"

Kyseessä on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan ministeri Juuson oma päätös.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 24. syyskuuta 2025. Kuva: Markku Ulander
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on pyytänyt eroa tehtävästään. Juuso kertoo tiedotteessa jäävänsä sairauslomalle.

– Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut, Juuso kertoo tiedotteessa.

Valtiovarainministe

