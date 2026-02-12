Kotimaa
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso eroaa tehtävästään ja jää sairauslomalle, seuraaja valitaan ehkä ensi viikolla – "Työ on ollut todella raskasta"
Kyseessä on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan ministeri Juuson oma päätös.
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on pyytänyt eroa tehtävästään. Juuso kertoo tiedotteessa jäävänsä sairauslomalle.
– Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut, Juuso kertoo tiedotteessa.
Valtiovarainministe