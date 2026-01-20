Paikallisuutiset

Orpo tyrmää Kokkolan yläkoululaisten suivaantumisen - ”Harkinnassa somekielto alle 15-vuotiaille”

Pääministeri Petteri Orpo yllättyi Kiviniityn koululaisten kannasta, ettei kännykkäkielto ole hyvä. Orpo kertoo kieltäneensä ja rajoittaneensa omilta lapsiltaan monia asioita kasvuiässä.

Pääministeri Petteri Orpo kertoi aikeistaan suitsia somejättien vaikutusta nuorten kehitykseen ja lukutaidon heikkenemiseen. Kokkolassa hotelli Kaarlen seinällä ruudut Ville Rannan ja Mika Lietzenin Engelsmannit tulevat -sarjakuvakirjasta toivat muistoja Oolannin sodasta. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Kokkolan Kiviniityn koulun kahdeksasluokkalaisten protestointi älypuhelinkieltoa vastaan kantautui tiistaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) korviin, kun Keskipohjanmaa haastatteli Orpoa hotelli Kaarlessa.

