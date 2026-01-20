Paikallisuutiset
Orpo tyrmää Kokkolan yläkoululaisten suivaantumisen - ”Harkinnassa somekielto alle 15-vuotiaille”
Pääministeri Petteri Orpo yllättyi Kiviniityn koululaisten kannasta, ettei kännykkäkielto ole hyvä. Orpo kertoo kieltäneensä ja rajoittaneensa omilta lapsiltaan monia asioita kasvuiässä.
Kokkolan Kiviniityn koulun kahdeksasluokkalaisten protestointi älypuhelinkieltoa vastaan kantautui tiistaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) korviin, kun Keskipohjanmaa haastatteli Orpoa hotelli Kaarlessa.
Orpo olisi valmis menemään kuitenkin vielä pitemmälle: hän kannattaa somekiellon valmistelemi