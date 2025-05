Kolumnit

Paula Erkkilän kolumni: Entäpä jos sisu ei olekaan yksinomaan suomalaisille kuuluva supervoima?

Paula Erkkilä Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suo, kuokka ja Jussi – tähän reseptiin kun heitetään päälle ripaus sisua, niin johan alkaa tapahtua. Sisu on lähes pyhä asia, jonka me suomalaiset olemme omineet. Se on tarina menneistä sukupolvistamme, jotka rakensivat tämän maan tyhjästä, hiihtivät sotaan ja sieltä takaisin ja vielä uudelleenraken